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​Кто виноват в обрушении карьеры Роналду

22 Октября 2022 • 14:12 Комментировать (1)
Челси
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Манчестер Юнайтед
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Через 5 ч. 3 мин.

В «Манчестер Юнайтед» в последние дни полыхает. В матче с «Тоттенхэмом» Криштиану Роналду отказался выходить на замену, после чего демонстративно покинул скамейку запасных ещё до финального свистка. Эрик тен Хаг не стал делать скидок звёздному форварду – Роналду был отстранён от первой команды.  Карьера Криштиану в последние месяцы стала рушиться. Кто же в этом виноват? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает ситуацию.

Первый виновный – сам Роналду

Криштиану Роналду оказался в нынешней ситуации во многом из-за самого себя. Летом португалец хотел сменить клуб. То ли по этой причине, то ли из-за семейных обстоятельств – неважно – Роналду пропустил львиную долю предсезонной подготовки. Начальные этапы предсезонки самые важные, а когда команду принимает новый тренер – тем более. Похоже, Криштиану планировал выехать на индивидуальных тренировках и на авторитете. Не вышло. Эрик тен Хаг сразу дал понять, что для него на первом месте находятся интересы команды, а не конкретного, пускай и настолько именитого, футболиста.

По ходу дела Роналду набрал физическую форму, в чём не было сомнений – всё-таки португалец является профессионалом до мозга костей. Но характер… Криштиану не готов мириться с ролью запасного. При этом на сегодняшний день Роналду объективно не тянет на роль основного игрока. Просто посмотрите, как выглядит «Манчестер Юнайтед» с Криштиану и без. Для португальца было бы правильно принять ситуацию, поумерить амбиции и где-то стать игроком-наставником. Примерно тем, кем сейчас в «Милане» является Златан Ибрагимович. Но нет, опять же, - характер. Для Роналду его личные амбиции стоят выше интересов команды. Козни португальца в игре с «Тоттенхэмом» это лишь подтвердили. Криштиану нужно меняться или искать себе новый клуб.

 

Второй виновный – Эрик тен Хаг

Можно похвалить Эрика тен Хага за его подход. Голландец не стал прогибаться под заносчивого Криштиану Роналду, а чётко дал понять, что португалец – такой же игрок команды, как и все остальные. Как видим, при отступлении от правил Роналду штрафуют – никаких поблажек для звезды нет. И это правильно. Но главный тренер «Манчестер Юнайтед» тоже должен быть ответственным за то, что сейчас происходит.

По ходу лета Эрик тен Хаг на каждой пресс-конференции получал вопросы о будущем Криштиану Роналду. И раз за разом голландец повторял, что он рассчитывает на португальца. Конечно, мы не можем заглянуть за кулисы и узнать, что происходило внутри команды, но поведение Роналду указывает на это, что тен Хаг вообще не обсудил с футболистом его роль. Такие игроки, как Криштиану, требуют особого подхода. Для тренера было бы правильным ещё до старта сезона дать понять звёздному форварду, что проходить в состав он будет только тогда, когда он и правда готов лучше остальных. Очевидно, что тен Хаг таких бесед не проводил, а Роналду, слыша высказывания от тренера о том, что он в его планах, рассчитывал на постоянное место в основе. Как мы уже сказали, Криштиану роль запасного не устраивает, даже если объективно команда с ним выглядит хуже. Если бы тен Хаг дал понять португальцу, что такой расклад возможен, то, возможно, Криштиану бы активнее искал возможности уйти летом. Так что тренер «красных дьяволов» здесь не доработал.

 

Третий виновный – клуб

Руководители «Манчестер Юнайтед» тоже отчасти виноваты в ситуации. Клубу было бы разумно провести летом переговоры с Эриком тен Хагом и Криштиану Роналду, чтобы найти лучшее решение. Как мы уже видим, лучшим решением было бы продать португальца в летнее трансферное окно, удовлетворив его желание уйти из «Манчестер Юнайтед».

Все мы помним, как «Манчестер Юнайтед» смотрелся в летних товарищеских матчах, когда Криштиану Роналду не было в расположении клуба. Команда Эрика тен Хага выглядела ярко и легко. Но с приездом Роналду стало складываться ощущение, что в команде произошёл какой-то разлад. Криштиану будто бы стал отравлять атмосферу своим авторитетом. Клубу нужно было прочувствовать этот момент и, опять же, найти правильное решение. В «Манчестер Юнайтед» летом начал строиться новый проект под руководством Эрика тен Хага, клуб подписал ряд молодых и талантливых игроков, в том числе в группу атаки. Звёздный Роналду, который в 37 лет хочет играть всегда и везде, определённо мешает развитию «Манчестер Юнайтед». Боссы должны были понять это и расстаться с игроком полюбовно. Расставаться все равно придётся, но теперь, судя по всему, – с горьким привкусом. Для клуба скандал с участием одной из легенд клуба – большой минус. Посмотрим, как руководство «красных дьяволов» вырулит из этой истории.

Подготовил Александр Тихий.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 14:22
Про Месси ещё забыли... Он хоть и теневой, но главный виновник, что нырялду ещё в футболе и, соответственно, главный виновник в том, что он творит сейчас... Геша это никогда и не скрывал... А уж сестрёнки как это знают... А-ха-ха-ха...
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