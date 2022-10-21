Маунт: «Не верил, что «Челси» выиграет Лигу чемпионов в 2021 году»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт вспомнил, как команда добилась триумфа в Лиге чемпионов.

В сезоне 2020/21 «синие» под руководством Томаса Тухеля добрались до финала самого престижного еврокубка, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити».

«Это было невероятное чувство. Честно говоря, я не верил, что мы сможет выиграть, ведь мы были аутсайдерами в каждом противостоянии. Но нам это удалось, замечательная история.

«Челси» – мой дом, я очень счастлив в клубе. Я всегда хочу побеждать и рад, что меня высоко оценивают на трансферном рынке, но меня всё устраивает в моём клубе», – заявил 23-летний хавбек.