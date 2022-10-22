Пулишич: «Назначение Поттера позитивно повлияло на «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от работы с Грэмом Поттером, который возглавил «Челси» в сентябре вместо Томаса Тухеля.

«Назначение Поттера очень позитивно повлияло на «Челси». Мы добились нескольких хороших результатов и с уверенностью продолжаем идти дальше, чтобы добиться чего-нибудь в этом сезоне», – цитирует Пулишича официальный сайт «Челси».

В этом сезоне Пулишич отметился всего одним голом и результативной передачей в чемпионате Англии. Ранее ходили слухи, что у Кристиана был конфликт с бывшим тренером «пенсионеров» Томасом Тухелем, с которым американец также успел поработать в стане дортмундской «Боруссии».