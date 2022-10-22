Поттер высказался о ситуации с истекающим контрактом Канте

Наставник «Челси» Грэм Поттер поделился мыслями о будущем в клубе полузащитника Н'Голо Канте.

Соглашение француза с лондонцами истекает по окончании текущего сезона, и в клубе пока не решили, стоит ли продолжать сотрудничество с игроком, в последнее время испытывающим серьёзные проблемы с травмами.

«Самое главное сейчас – помочь ему как можно скорее восстановиться, – комментирует ситуацию Поттер, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Ему предстоит долгий путь. Мы должны убедиться, что с ним обращаются как следует, а о новом контракте мы будем думать уже тогда, когда Н'Голо снова сможет получать удовольствие от футбола», – заявил рулевой «синих».