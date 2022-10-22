Экс-игрок сборной Англии – о Роналду: «Пускай звонит в МЛС»

Бывший вратарь сборной Англии Роберт Грин оценил перспективы Криштиану Роналду. Напомним, что португалец был отстранён от команды после отказа выйти на замену и демонстративного ухода со скамейки.

«Сомневаюсь, что Роналду снова сыграет за «Манчестер Юнайтед». Это прекрасно для тен Хага. Никогда нельзя закрывать перед кем-то двери, ведь игрок может тебе понадобиться, но до чемпионата мира остаётся всего пару недель, а после его завершения всего неделя останется до открытия трансферного окна.

Большое спасибо, пускай звонит в США и МЛС. Это некрасивое расставание, но тен Хаг выждал момент. Роналду сжёг все мосты», - сказал Грин BBC Radio 5.