Поттер: «Ребята оставили на поле всё»

Центральным матчем субботы в тринадцатом туре английского чемпионата стала встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы вышли вперед за считанные минуты до конца игры, но, тем не менее, подопечные Эрика тен Хага смогли уйти от поражения и матч закончился вничью. События игры прокомментировал Грэм Поттер - наставник лондонского клуба.

- Чуть разочарован, мы вели в конце матча, но для победы надо и играть на победу, а я не уверен, что нам это удалось. Но мы боролись, мы прибавили после первых получаса игры, но не могли установить контроль в центре поля. Игроки отдали игре все, выложились на поле без остатка, у нас были шансы, у них были шансы, так что ничья - это справедливо, - цитирует слова Поттера Sky Sports.