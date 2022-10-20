Президент «Марселя» рассказал, почему не станет приглашать Роналду

Президент французского «Марселя» Пабло Лонгория вновь ответил на вопрос о вероятном приходе в клуб Криштиану Роналду.

37-летний португалец ввязался в очередной скандал в «Манчестер Юнайтед», и пресса снова активно подыскивает форварду новый клуб. По словам Лонгории, «Марсель» не будет претендовать на Роналду, даже если выйдет в плей-офф Лиги чемпионов: «В футболе очень важна финансовая стабильность, и мы очень далеки от идеи приглашения дорогостоящих суперзвёзд. Наш проект ориентирован на командных игроков, работающих на благо коллектива», – приводит Get French Football News слова президента «Марселя».