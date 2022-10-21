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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Да, Роналду действительно отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом»

21 Октября 2022 • 13:56 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что нападающий Криштиану Роналду действительно отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». Напомним, что португалец вдобавок покинул стадион, не дождавшись финального свистка, за что был отправлен на три дня тренироваться отдельно от команды.

«Да, это правда. Роналду действительно отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого поступка должны быть последствия. Это очень важно для менталитета остальных футболистов», – заявил тен Хаг на пресс-конференции перед матчем Английской премьер-лиги против лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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