Тен Хаг: «Да, Роналду действительно отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что нападающий Криштиану Роналду действительно отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». Напомним, что португалец вдобавок покинул стадион, не дождавшись финального свистка, за что был отправлен на три дня тренироваться отдельно от команды.

«Да, это правда. Роналду действительно отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого поступка должны быть последствия. Это очень важно для менталитета остальных футболистов», – заявил тен Хаг на пресс-конференции перед матчем Английской премьер-лиги против лондонского «Челси».