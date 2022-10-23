Невилл: «МЮ» играет лучше без Роналду, ему стоит уйти»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду, которого оштрафовали и отстранили от первой команды.

«Не думаю, что фанаты хотят видеть Криштиану в составе. Команда без него выглядит лучше. «МЮ» забивает без Роналду больше голов и набирает очки. Это факт. Его карьера приближается к финалу. Команде лучше без него. Нужно принять решение и уйти», - приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний португалец принял участие в восьми матчах, отметившись всего одним забитым мячом.