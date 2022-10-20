Варан: «Мы перекрыли связь между Соном и Кейном»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объяснил, как его команде удалось нейтрализовать нападающих «Тоттенхэма» Сон Хынмина и Гарри Кейна во вчерашнем матче Английской премьер-лиги. Напомним, «красные дьяволы» после финального свистка отпраздновали победу со счётом 2:0.

«Мы перекрыли связь между двумя нападающими, которые у них были. Также мы закрыли пространство в собственной штрафной. Именно поэтому наше выступление смело можно назвать хорошим», – заявил Варан в интервью после матча.

Напомним, на счету Кейна в этом сезоне уже девять голов в одиннадцати турах чемпионата Англии. Сон отметился тремя голами и двумя ассистами.