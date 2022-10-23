Стала известна главная проблема, мешающая Роналду уйти

Португальский нападающий Криштиану Роналду находится в подвешенном положении - он утратил статус примадонны в своем нынешнем клубе, который всегда был необходим ему для большей уверенности в себе, и, как остриженный библейский Самсон, лишился своей былой силы.

Его ситуация осложняется тем, что зимой уйти тоже будет проблематично - на услуги португальца попросту нет претендентов, считает издание ESPN. Ранее были слухи о том, что его может пригласить лиссабонский «Спортинг», но они не подтвердились, а баснословное предложение из Саудовской Аравии отклонил сам Роналду - кто знает, не жалеет ли он теперь об этом?