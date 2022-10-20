Лисандро Мартинес: «Я переживаю мечту, находясь в одном из лучших клубов мира»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес постарался описать, насколько счастливым чувствует себя на «Олд Траффорд». Напомним, сумма трансфера аргентинца из амстердамского «Аякса» с учётом бонусов может обойтись манкунианцам в 70 миллионов евро.

«Не могу сполна описать, что я чувствую, находясь здесь. Это всё действительно очень эмоционально. Я переживаю мечту, находясь в одном из лучших клубов мира», – заявил Мартинес в интервью после матча с «Тоттенхэмом», который «Манчестер Юнайтед» выиграл дома со счётом 2:0.

Напомним, что Мартинес выступает в роли центрального защитника с ростом 175 сантиметров.