«Манчестер Юнайтед» отстранил Роналду в качестве наказания за недавний инцидент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отстранён от тренировок в общей группе.

В среду португалец досрочно отправился в раздевалку до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом», несмотря на намерение Эрика Тен Хага выпустить форварда на замену, и теперь наставник определился с наказанием для 37-летнего игрока. Клуб сообщил, что Роналду отстранён от тренировок на ближайшие дни, а также будет исключён из заявки на ближайший поединок против «Челси». Звёздному футболисту придётся поддерживать форму с помощью индивидуальных тренировок.

Ранее английские СМИ сообщили, что отношения между Криштиану Роналду и наставником «красных дьяволов» окончательно испортились из-за выходки игрока.