Криштиану Роналду не попал в заявку на субботний матч «Манчестер Юнайтед» против «Челси» - звёздный футболист был отстранён от команды. Наказание связано со случившимся по ходу игры с «Тоттенхэмом» - Роналду отказался выйти на замену, а затем демонстративно направился в раздевалку ещё до финального свистка.

Как сообщает United Zone со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поставил Криштиану Роналду условие возвращения в команду. По данным источника, тренер хочет, чтобы португалец извинился перед всей командой за своё поведение.