Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может заменить своего соотечественника Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

37-летний форвард «красных дьяволов», как многократно сообщалось, планирует сменить клуб зимой, и Эрик тен Хаг не будет удерживать португальца. По данным Deportes Cuatro, «Манчестер Юнайтед» уже присмотрел замену суперзвезде: речь идёт о Жоау Фелише, проводящем не самый успешный сезон в «Атлетико» и, по слухам, всерьёз рассматривающий возможность ухода. Английский гранд может арендовать 22-летнего нападающего в январе с возможностью последующего выкупа.

Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к Фелишу, теперь же стало известно, что возможное подписание будет зависеть от ухода Роналду.