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В «Манчестер Юнайтед» определились с заменой Роналду слухи

21 Октября 2022 • 20:08 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.50 2 3.55
Через 22 ч. 50 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может заменить своего соотечественника Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

37-летний форвард «красных дьяволов», как многократно сообщалось, планирует сменить клуб зимой, и Эрик тен Хаг не будет удерживать португальца. По данным Deportes Cuatro, «Манчестер Юнайтед» уже присмотрел замену суперзвезде: речь идёт о Жоау Фелише, проводящем не самый успешный сезон в «Атлетико» и, по слухам, всерьёз рассматривающий возможность ухода. Английский гранд может арендовать 22-летнего нападающего в январе с возможностью последующего выкупа.

Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к Фелишу, теперь же стало известно, что возможное подписание будет зависеть от ухода Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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