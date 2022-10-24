Фердинанд назвал футболистов, игра которых преображает «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил вклад центральных защитников в успехи команды Эрика тен Хага.

На 60-й минуте субботнего матча против «Челси» Рафаэль Варан из-за травмы был заменён на Виктора Линделофа. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Лисандро Мартинес показывает отличный футбол в этом сезоне, а опыт, скорость и физическая мощь Рафаэля Варана незаменимы для команды. Потеря француза очень ощутима. Думаю, тен Хагу нужны они оба – в нынешнем сезоне именно этот дуэт делал «Манчестер Юнайтед» совсем другой командой, мы это видели», – цитирует Mirror Фердинанда.