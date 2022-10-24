Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал футболистов, игра которых преображает «Манчестер Юнайтед»

24 Октября 2022 • 02:55 Комментировать
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил вклад центральных защитников в успехи команды Эрика тен Хага.

На 60-й минуте субботнего матча против «Челси» Рафаэль Варан из-за травмы был заменён на Виктора Линделофа. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Лисандро Мартинес показывает отличный футбол в этом сезоне, а опыт, скорость и физическая мощь Рафаэля Варана незаменимы для команды. Потеря француза очень ощутима. Думаю, тен Хагу нужны они оба – в нынешнем сезоне именно этот дуэт делал «Манчестер Юнайтед» совсем другой командой, мы это видели», – цитирует Mirror Фердинанда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Рафаэль Варан Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.10.22 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
1.56 4.40 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
03:53 · Англия. Премьер-лига
Ленгле рассказал, планирует ли вновь играть за «Барселону»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал футболистов, игра которых преображает «Манчестер Юнайтед»
02:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запросит у «Интера» стоимость Дюмфриса
02:06 · Англия. Премьер-лига
Холанн уверенно возглавляет гонку за европейскую «Золотую бутсу»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Кейн проводит самый результативный старт сезона в карьере
01:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «До прихода Холанна «Манчестер Сити» слишком часто не забивал пенальти»
23 Октября
23:37 · Англия. Премьер-лига
Конте считает, что «Тоттенхэм» недостаточно хорош для успешной игры в АПЛ и Лиге чемпионов 2
23:14 · Англия. Премьер-лига
Роналду готов на сокращение зарплаты ради перехода в другой клуб АПЛ 2 слухи
22:52 · Англия. Премьер-лига
Знаменитый инсайдер прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии
22:15 · Англия. Премьер-лига
Стала известна главная проблема, мешающая Роналду уйти 2
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Челси» слухи
21:31 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Ньюкасл» заслужил победу над «Тоттенхэмом»
21:18 · Англия. Премьер-лига
Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии»: «Кейн – топ-игрок с мировым именем»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» ворвался в топ-4, обыграв «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем