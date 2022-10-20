Чалоба прокомментировал то, что «Челси» никогда не проигрывал в АПЛ, когда он выходил в старте

Защитник «Челси» Трево Чалоба отреагировал на то, какую серию выдаёт команда, когда он выходит в основе. Напомним, «пенсионеры» ни разу не проиграли в Английской премьер-лиге, когда англичанин появлялся в стартовом составе.

«Я читал это пару дней назад. Каждый раз, когда я получаю шанс, я стараюсь всех впечатлить и отдать всего себя ради победы. Можно ли считать, что я приношу удачу? Почему нет?», – сказал Чалоба в интервью после матча.

Напомним, Трево летом был интересен «Милану» и «Интеру», но руководство «Челси» заблокировало трансфер. Англичанин дебютировал за «пенсионеров» в прошлом сезоне под руководством Томаса Тухеля.