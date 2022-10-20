Тен Хаг: «Между Каземиро и Фредом определённо налажена хорошая связь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил работу своих опорных полузащитников во вчерашнем матче с «Тоттенхэмом». Напомним, в основном составе вышла связка хавбеков Фред-Каземиро. «Красные дьяволы» обыграли «шпор» со счётом 2:0 благодаря голам Фреда и Бруну Фернандеша.

«Между Каземиро и Фредом определённо налажена хорошая связь. Это сразу бросается в глаза», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» этим летом из мадридского «Реала».

Если манкунианцы в следующем туре обыграют на выезде «Челси», то поднимутся на четвёртое место.