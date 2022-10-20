«Челси» надеется подписать Осимхена в ближайшее время

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, сообщает 90 min.

По информации источника, 23-летний нигериец является приоритетной трансферной целью для руководства лондонского клуба. Отмечается, что наставник «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который в настоящий момент выступает за миланский «Интер» на правах аренды. Нынешний же нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг не рассматривается руководством в качестве долгосрочного решения из-за возраста габонца, которому уже 33 года.

При этом также сообщается, что альтернативными вариантами, если не получится подписать Осимхена, для английского клуба являются Джонатан Дэвид ил «Лилля» и форвард «Ювентуса» Душан Влахович.

Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В текущем сезоне нигериец провёл в составе неаполитанской команды восемь матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 65 миллионов евро.