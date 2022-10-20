Тен Хаг в ярости на Роналду из-за поступка в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ярости от поступка нападающего Криштиану Роналду, который вчера покинул «Олд Траффорд» не дождавшись финального свистка матча с «Тоттенхэмом». Напомним, «красные дьяволы» обыграли «шпор» со счётом 2:0, а Роналду при этом остался неиспользованной заменой.

По информации от Mail Sport, Тен Хаг был просто в ярости от поступка Роналду. Пока неизвестно, какие меры будет предпринимать голландский тренер в качестве санкций по отношению к Криштиану.

Напомним, это не первый раз в нынешнем сезоне, когда Роналду покидал стадион до финального свистка. Подобный случай произошёл в одном из матчей предсезонной подготовки этим летом.