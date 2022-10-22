Тен Хаг рассказал, вернёт ли Роналду в команду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями относительно будущего Криштиану Роналду.

Португалец был наказан за своё поведение временным отстранением от тренировок с командой и исключением из заявки на матч против «Челси», что повлекло за собой массу слухов об уходе 37-летнего нападающего в январе. Журналисты спросили у тен Хага, не планирует ли тот отказаться от услуг Роналду на постоянной основе: «Нет, речь идёт только об одном матче, а потом всё встанет на свои места, – ответил голландец. – Я готов сотрудничать, и в заявлении клуба сказано, что Криштиану Роналду остаётся важной частью нашей команды», – поведал тен Хаг.