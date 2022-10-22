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Тен Хаг рассказал, вернёт ли Роналду в команду

22 Октября 2022 • 00:44 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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Через 18 ч. 3 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями относительно будущего Криштиану Роналду.

Португалец был наказан за своё поведение временным отстранением от тренировок с командой и исключением из заявки на матч против «Челси», что повлекло за собой массу слухов об уходе 37-летнего нападающего в январе. Журналисты спросили у тен Хага, не планирует ли тот отказаться от услуг Роналду на постоянной основе: «Нет, речь идёт только об одном матче, а потом всё встанет на свои места, – ответил голландец. – Я готов сотрудничать, и в заявлении клуба сказано, что Криштиану Роналду остаётся важной частью нашей команды», – поведал тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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sheakes
22 Октября 2022 в 01:04
Вообще отстранять от тренировок и матчей профессиональных игроков... Зачем? Это как отстранить от работы на следующий день подвыпившего сантехника. Зачем?
Лишить зарплаты, если штраф за такое прописан в контракте - законно.
Alex1972
22 Октября 2022 в 00:56
Встанет ли у гелевого... Всё на место... Конечно, нет... Без вариантов... А-ха-ха-ха...
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