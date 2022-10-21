«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду на 887 тысяч евро

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал нападающего Криштиану Роналду на 887 тысяч евро, сообщает Manchester Evening News.

Напомним, по ходу матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец самовольно покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания встречи. Ранее сообщалось, что за этот поступок Роналду был переведён в молодёжную команду английского клуба.

В текущем сезоне португальский форвард провёл в составе «красных дьяволов» 12 матчей, отметившись в них двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Отметим, что минувшим летом Роналду пытался покинуть «Манчестер Юнайтед», однако на звёздного игрока не нашлось покупателей.