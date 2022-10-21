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«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду на 887 тысяч евро

21 Октября 2022 • 14:03 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал нападающего Криштиану Роналду на 887 тысяч евро, сообщает Manchester Evening News.

Напомним, по ходу матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец самовольно покинул скамейку запасных, не дожидаясь окончания встречи. Ранее сообщалось, что за этот поступок Роналду был переведён в молодёжную команду английского клуба.

В текущем сезоне португальский форвард провёл в составе «красных дьяволов» 12 матчей, отметившись в них двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Отметим, что минувшим летом Роналду пытался покинуть «Манчестер Юнайтед», однако на звёздного игрока не нашлось покупателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
21 Октября 2022 в 15:21
О, времена, о, суммы и о, нравы. Кому-то и мильон "зеленых" потерять - забава!) // "У вас этих денег - хоть опой ешь. А у меня - в бюджете брешь" )
Dаvid MU
21 Октября 2022 в 14:42
Что ему эти 887 к, посидит 1 - 2 матча на банке и просто посмотрит футбол, уже отобьет этот штраф. Лучше бы не косячил бы, а деньги на шраф отправил бы криродрочерам.
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