Ковачич покинул поле лишь в одних трусах

Центральным матчем субботы в тринадцатом туре английского чемпионата стала встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы вышли вперед за считанные минуты до конца игры, но, тем не менее, подопечные Эрика тен Хага смогли уйти от поражения и матч закончился вничью.

Наставник «Челси» Грэм Поттер, описывая матч, заявил, что его игроки «оставили на поле все» в этом сражении. А что именно он имел ввиду, продемонстрировал полузащитник «Челси» Матео Ковачич, который снял с себя все «доспехи» и покинул поле в одних лишь труселях.

В четырнадцатом туре английского чемпионата «Челси» сыграет в гостях с «Брайтоном».