Тен Хаг – о новом нападающем в январе: «Такое не обсуждается, я рассчитываю на Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил вероятность подписания нового нападающего в январское трансферное окно на фоне ситуации с Криштиану Роналду.

«Я рассчитываю на Роналду, поэтому в настоящий момент эта тема не обсуждается. Хотел бы я, чтобы Криштиану остался в команде до конца сезона? Да», – подытожил тен Хаг на пресс-конференции.

Роналду пропустит сегодняшний матч с «Челси» по дисциплинарным причинам. Напомним, португалец отказался выходить на замену в игре предыдущего тура чемпионата Англии с другом лондонским клубом – «Тоттенхэмом».

В конце сезона у Роналду заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».