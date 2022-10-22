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Тен Хаг – о новом нападающем в январе: «Такое не обсуждается, я рассчитываю на Роналду»

22 Октября 2022 • 11:29 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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Через 7 ч. 12 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил вероятность подписания нового нападающего в январское трансферное окно на фоне ситуации с Криштиану Роналду.

«Я рассчитываю на Роналду, поэтому в настоящий момент эта тема не обсуждается. Хотел бы я, чтобы Криштиану остался в команде до конца сезона? Да», – подытожил тен Хаг на пресс-конференции.

Роналду пропустит сегодняшний матч с «Челси» по дисциплинарным причинам. Напомним, португалец отказался выходить на замену в игре предыдущего тура чемпионата Англии с другом лондонским клубом – «Тоттенхэмом».

В конце сезона у Роналду заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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