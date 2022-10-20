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Франк: «Каждый раз, когда «Челси» приезжает на наш стадион, игроком матча становится голкипер»

20 Октября 2022 • 11:14 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.07 X 3.55 2 3.50
22.10 19:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился впечатлениями от выступлений голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги во вчерашнем матче чемпионата Англии, который завершился в нулевую ничью.

«Кепа был просто невероятен. Каждый раз, когда «Челси» приезжает на наш стадион, игроком матча становится голкипер», – заявил Франк на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» одержал выездную победу над «Брентфордом» со счётом 1:0 благодаря голу Бена Чилуэлла. Лучшим игроком матча тогда был признан голкипер Эдуар Менди, который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд Томас Франк
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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