Франк: «Каждый раз, когда «Челси» приезжает на наш стадион, игроком матча становится голкипер»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился впечатлениями от выступлений голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги во вчерашнем матче чемпионата Англии, который завершился в нулевую ничью.

«Кепа был просто невероятен. Каждый раз, когда «Челси» приезжает на наш стадион, игроком матча становится голкипер», – заявил Франк на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» одержал выездную победу над «Брентфордом» со счётом 1:0 благодаря голу Бена Чилуэлла. Лучшим игроком матча тогда был признан голкипер Эдуар Менди, который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе.