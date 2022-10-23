Киоун — про Каземиро: «Он даёт жизнь полузащите «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии Мартин Киоун поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Напомним, во вчерашнем матче 13-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:1) 30-летний хавбек забил в компенсированное время, принеся манкунианцам ничью.

По мнению Киоуна, именно такого игрока, как Каземиро, «красным дьяволам» и не хватало на протяжении многих лет.

«Он даёт жизнь этой полузащите. Он всегда собран, он чует опасность, он очень хорошо всё читает и предвидит. Он может отдать пас в сложной ситуации, и это блестяще. Его позиционная игра — высший класс», — заявил Киоун.

Напомним, Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из мадридского «Реала». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей новой команды 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.