Поттер: «Сделаем всё, чтобы помочь Чуквуэмеке раскрыть свой потенциал»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал выступления Карни Чуквуэмеки в матче с «Брентфордом» в чемпионате Англии. Полузащитник появился на поле во второй половине второго тайма. Матч закончился вничью 0:0.

«Карни – большой и сильный парень, который может много бегать. Он действительно мне нравится. Он очень молодой игрок, но при этом у него уже есть несколько зрелых качеств. Мы сделаем всё, чтобы помочь Карни раскрыть свой потенциал», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» заплатил летом за Чуквуэмеку 15 миллионов евро «Астон Вилле». Также 5 миллионов «вилланы» могут получить в качестве бонусов.