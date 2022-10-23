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Фердинанд восхитился игрой Каземиро против «Челси»

23 Октября 2022 • 11:46 Комментировать
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру опорного полузащитника «красных дьяволов» Каземиро во вчерашнем матче против лондонского «Челси» (1:1). Бразилец спас команду от поражения, сравняв счет в компенсированное время.

«Куда сразу пропали все хейтеры? Где заголовки, что Каземиро недостаточно хорош? Он не только забил мяч, но и совершил десять отборов мяча. Также на его счету много выигранных единоборств», - передает слова эксперта Sky Sports.

Каземиро перешел в «МЮ» из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Каземиро
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