Фердинанд восхитился игрой Каземиро против «Челси»

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру опорного полузащитника «красных дьяволов» Каземиро во вчерашнем матче против лондонского «Челси» (1:1). Бразилец спас команду от поражения, сравняв счет в компенсированное время.

«Куда сразу пропали все хейтеры? Где заголовки, что Каземиро недостаточно хорош? Он не только забил мяч, но и совершил десять отборов мяча. Также на его счету много выигранных единоборств», - передает слова эксперта Sky Sports.

Каземиро перешел в «МЮ» из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.