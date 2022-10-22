Джеймс о чемпионате мира: «Сделаю всё, что в моих силах, чтобы быть там»

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс, получивший травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0), поделился мнением о том, сможет ли он восстановиться к чемпионату мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.

«В детстве я всегда хотел поехать на чемпионат мира, и это моя первая возможность. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться быть там, но я опустошён. Травма пришла не вовремя», — заявил Джеймс в видео на своём YouTube-канале.

В текущем сезоне 22-летний Джеймс провёл в составе «Челси» 11 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется около восьми недель.