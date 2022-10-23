Тен Хаг ответил, нужен ли Роналду в «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил поддержку нападающему Криштиану Роналду после матча с лондонским «Челси» (1:1). 37-летний португалец не принимал участия во встрече ввиду наказания за поведение в конце матча с «Тоттенхэмом». Тогда игрок самовольно покинул скамейку запасных.

«Роналду – ценный игрок для нас. Он умеет забивать голы. Конечно, команда нуждается в нем. Это было видно по матчу с «Челси». Криштиану способен решать в моменте», - цитирует голландского тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провел восемь матчей, в которых отметился всего одним забитым мячом.