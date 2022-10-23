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Тен Хаг ответил, нужен ли Роналду в «МЮ»

23 Октября 2022 • 12:01 Комментировать (2)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил поддержку нападающему Криштиану Роналду после матча с лондонским «Челси» (1:1). 37-летний португалец не принимал участия во встрече ввиду наказания за поведение в конце матча с «Тоттенхэмом». Тогда игрок самовольно покинул скамейку запасных.

«Роналду – ценный игрок для нас. Он умеет забивать голы. Конечно, команда нуждается в нем. Это было видно по матчу с «Челси». Криштиану способен решать в моменте», - цитирует голландского тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провел восемь матчей, в которых отметился всего одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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ARTUR
23 Октября 2022 в 12:33
Тен ведет себя как священник , получил по левой подставь правую , это может и сработала бы с нормальным человеком , но не с дрищем , к тому же получил уже кажется не только по щекам , наверное прозреет когда перед лицом увидит ботексный причиндал . И фраза -- Криштиану способен решать в момент не точная , точная фраза это в моменты сложенные уже в восьми матчах
Dаvid MU
23 Октября 2022 в 12:32
Не соотносится игра МЮ и действия Тен Хага с его словами.
Быть может давят спонсоры, которые просят не сливать Рона, а "покормить" его немного надеждами, чтобы он еще остался и команда могла получить лучшие контракты рекламные.
Вообще до доить его как телку🐄🐮🐄 и отправить свободным агентом
Не обижайтесь фанаты КРиРо, телка - корова это образно, конечно 😁
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