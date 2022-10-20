Экс-ассистент Сульшера и Рангника рассказал о давлении на тренеров из-за Роналду

Майк Фелан, бывший ассистент Уле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», рассказал о необходимости выпускать на поле суперзвезду.

По слухам, предшественники Эрика тен Хага были вынуждены задействовать португальца на поле при любых обстоятельствах, однако Фелан объяснил, что это не совсем так: «Ажиотаж и влияние извне определённо присутствовали, ведь если тренер не выпустит Роналду, а команда проиграет, то с наставника будет двойной спрос. Но никто никого не обязывал выпускать конкретных игроков – каждый тренер принимает решения о составе сам», – цитирует Daily Mail Фелана.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» с 24 голами, а в нынешней кампании лишился места в стартовом составе.