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Экс-ассистент Сульшера и Рангника рассказал о давлении на тренеров из-за Роналду

20 Октября 2022 • 20:56 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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22.10 19:30

Майк Фелан, бывший ассистент Уле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», рассказал о необходимости выпускать на поле суперзвезду.

По слухам, предшественники Эрика тен Хага были вынуждены задействовать португальца на поле при любых обстоятельствах, однако Фелан объяснил, что это не совсем так: «Ажиотаж и влияние извне определённо присутствовали, ведь если тренер не выпустит Роналду, а команда проиграет, то с наставника будет двойной спрос. Но никто никого не обязывал выпускать конкретных игроков – каждый тренер принимает решения о составе сам», – цитирует Daily Mail Фелана.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» с 24 голами, а в нынешней кампании лишился места в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Майк Фелан Уле Гуннар Сульшер Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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trekgroora
20 Октября 2022 в 21:02
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