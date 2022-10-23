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Кин и Ховард считают, что вратарь «Челси» Кепа должен был отражать удар Каземиро

23 Октября 2022 • 15:10 Комментировать
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и вратарь сборной США Тим Ховард раскритиковали вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу за пропущенный гол в концовке матча 13-го тура чемпионата Англии против манкунианцев (1:1).

По мнению экспертов, испанский голкипер мог спасти лондонцев в том эпизоде.

«Если ты дотянулся рукой до мяча, значит, можешь выжать из момента чуть больше», — приводит слова Кина Football London.

Ховард так же отметил, что Кепа мог отбить этот удар, так как он дотянулся рукой до мяча.

Напомним, этот пропущенный мяч прервал «сухую» серию вратаря «Челси», которая оборвалась на пяти матчах. После этой ничьи «синие» сохранили за собой четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» по-прежнему отстают от команды Грэма Поттера на одно очко.    

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Тим Ховард Рой Кин Каземиро Кепа Аррисабалага
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