Криштиану Роналду наказан – звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» отказался выходить на замену в игре против «Тоттенхэма» и досрочно ушёл со скамейки для запасных. На страницах Manchester Evening News вышел материал о настроениях в раздевалке после случившегося. Оказывается, всё больше футболистов команды хотят играть без Роналду в составе. При этом отмечается, что угрозы бунта против португальца нет – молодые футболисты боготворят Криштиану, а более опытные футболисты восхищаются его профессионализмом.

Также источник говорит о том, что поведение Криштиану Роналду не должно отразиться на сплочённости команды, которая в этом сезоне выросла.