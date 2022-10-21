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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Угрозы бунта против Роналду нет – источник слухи

21 Октября 2022 • 15:14 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Криштиану Роналду наказан – звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» отказался выходить на замену в игре против «Тоттенхэма» и досрочно ушёл со скамейки для запасных. На страницах Manchester Evening News вышел материал о настроениях в раздевалке после случившегося. Оказывается, всё больше футболистов команды хотят играть без Роналду в составе. При этом отмечается, что угрозы бунта против португальца нет – молодые футболисты боготворят Криштиану, а более опытные футболисты восхищаются его профессионализмом.

Также источник говорит о том, что поведение Криштиану Роналду не должно отразиться на сплочённости команды, которая в этом сезоне выросла.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 15:39
Зато есть бунт Гешы против всех... Хе-хе..
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