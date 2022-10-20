Поттер объяснил, почему Чилуэлла не было в заявке на матч с «Бентфордом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему левый защитник команды Бен Чилуэлл отсутствовал в заявке на матч с «Брентфордом», который проходил в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, игра закончилась в безголевую ничью.

«Ничего серьёзного. В последнее время Бен получил слишком много нагрузки, поэтому ему был необходим отдых. Он только вернулся после очень серьёзной травмы, поэтому нам стоит аккуратней с ним обходиться», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

Напомним, Чилуэлл в новом сезоне отметился уже одним голом и результативной передачей в семи матчах чемпионата Англии.