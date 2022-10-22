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​Роналду высказался перед матчем, от которого его отстранили

22 Октября 2022 • 17:16 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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Через 1 ч. 31 мин.

Криштиану Роналду наказан за нарушение дисциплины и трудовой этики – португалец отказался выходить на замену и, более того, демонстративно ушёл со скамейки запасных в матче с «Тоттенхэмом». В субботу против «Челси» «Манчестер Юнайтед» будет играть без Роналду.

Между тем, Криштиану Роналду высказался перед матчем его команды на «Стэмфорд Бридж».

«Вперёд, «Манчестер Юнайтед», - написал Роналду в социальных сетях, добавив два эмодзи – аплодисменты и бицепс.

Напомним, что действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2022/2023. В трудовом договоре есть опция продления ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 17:39
Гей подлизывается... Не в первый раз... Значит претендентов на балласта нет... Железная логика... Хе-хе..
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