​Роналду высказался перед матчем, от которого его отстранили

Криштиану Роналду наказан за нарушение дисциплины и трудовой этики – португалец отказался выходить на замену и, более того, демонстративно ушёл со скамейки запасных в матче с «Тоттенхэмом». В субботу против «Челси» «Манчестер Юнайтед» будет играть без Роналду.

Между тем, Криштиану Роналду высказался перед матчем его команды на «Стэмфорд Бридж».

«Вперёд, «Манчестер Юнайтед», - написал Роналду в социальных сетях, добавив два эмодзи – аплодисменты и бицепс.

Напомним, что действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2022/2023. В трудовом договоре есть опция продления ещё на год.