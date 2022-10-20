Руководство «МЮ» полностью поддержало тен Хага в инциденте с Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» встало на сторону главного тренера Эрика тен Хага, решившего отстранить Криштиану Роналду от тренировок и ближайшей игры.

Напомним, что в матче против «Тоттенхэма» форвард отправился в раздевалку до финального свистка, чем привёл в ярость наставника команды. Сегодня стало известно, что тен Хаг отстранил Роналду от тренировок и участия в следующем матче Премьер-лиги против «Челси», который пройдёт 22 октября. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, боссы «красных дьяволов» полностью одобрили и поддержали суровое решение рулевого. Будущее игрока в клубе остаётся неопределённым.