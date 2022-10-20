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Руководство «МЮ» полностью поддержало тен Хага в инциденте с Роналду

20 Октября 2022 • 22:06 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.50 2 3.50
22.10 19:30

Руководство «Манчестер Юнайтед» встало на сторону главного тренера Эрика тен Хага, решившего отстранить Криштиану Роналду от тренировок и ближайшей игры.

Напомним, что в матче против «Тоттенхэма» форвард отправился в раздевалку до финального свистка, чем привёл в ярость наставника команды. Сегодня стало известно, что тен Хаг отстранил Роналду от тренировок и участия в следующем матче Премьер-лиги против «Челси», который пройдёт 22 октября. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, боссы «красных дьяволов» полностью одобрили и поддержали суровое решение рулевого. Будущее игрока в клубе остаётся неопределённым.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
20 Октября 2022 в 22:25
Очень сомневаюсь, что его бы выпустили против Челси, да и Рон мне кажется более расположен выйти против какого-нибудь аутсайдера, там шансы забить будут для него побольше
Alex1972
20 Октября 2022 в 22:21
Забрать у него майку с номером 700... И отдать ее Холланду... На будущее... Хе-хе..
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