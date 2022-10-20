Поттер: «В первом тайме Броя показал, на что способен»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил выступления своего подопечного Армандо Брои в матче чемпионата Англии против «Брентфорда». Напомним, игра завершилась в безголевую ничью.

«В первом тайме было два-три момента, где Броя сполна показал, на что способен. Он беспощадно атакует пространство за спиной защитников. Это даёт команде дополнительную опцию», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Броя в нынешнем сезоне уже успел отметиться дебютным голом за взрослую команду «Челси». В прошлой кампании игрок забил 6 голов в Премьер-лиге, выступая на правах аренды за «Саутгемптон».