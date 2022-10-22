​Без Роналду: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы

В одном из наиболее интересных матчей субботы сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Наставник лондонской команды Грэм Поттер принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Кепа, Чалоба, Силва, Кукурелья, Аспиликуэта, Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Санчо, Рэшфорд.

Звёздный Криштиану Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед». Португалец был отстранён от команды за отказ выйти на замену и демонстративный уход со скамейки запасных в игре против «Тоттенхэма».

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.