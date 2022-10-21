Поттер рассказал о кадровых проблемах «Челси» в преддверии матча с «МЮ»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии поединка с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что «пенсионеры» в данный момент опережают «красных дьяволов» в турнирной таблице на одно очко, находясь на четвёртом месте.

«Канте, Фофана и Джеймс по-прежнему недоступны. Рис продолжает свою реабилитацию. В общем и целом время на восстановление должно занять 8 месяцев. Галлахер тренировался сегодня с командой. В ближайшие 24 часа мы оценим уровень его готовности к матчу», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» пока не проигрывал под руководством Поттера. У команды две ничьи и пять побед в семи матчах под началом англичанина.