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Поттер рассказал о кадровых проблемах «Челси» в преддверии матча с «МЮ»

21 Октября 2022 • 15:55 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии поединка с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что «пенсионеры» в данный момент опережают «красных дьяволов» в турнирной таблице на одно очко, находясь на четвёртом месте.

«Канте, Фофана и Джеймс по-прежнему недоступны. Рис продолжает свою реабилитацию. В общем и целом время на восстановление должно занять 8 месяцев. Галлахер тренировался сегодня с командой. В ближайшие 24 часа мы оценим уровень его готовности к матчу», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» пока не проигрывал под руководством Поттера. У команды две ничьи и пять побед в семи матчах под началом англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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