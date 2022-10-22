Джеймс – о своей травме: «Ситуация могла быть и хуже»

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс прокомментировал своё состояние после полученной травмы колена. Напомним, англичанин получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Милана», из-за чего рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

«Ситуация могла быть хуже, но и лучше. Восприятие помогает оценивать всё с разных сторон. Я всегда стараюсь быть позитивным даже в таких ситуациях», – написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

В новом сезоне Рис отметился одним голом и результативной передачей в чемпионате Англии. Столько же защитник записал на свой счёт в Лиге чемпионов.