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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс – о своей травме: «Ситуация могла быть и хуже»

22 Октября 2022 • 10:05 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.15 X 3.45 2 3.40
Через 9 ч. 2 мин.

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс прокомментировал своё состояние после полученной травмы колена. Напомним, англичанин получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Милана», из-за чего рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

«Ситуация могла быть хуже, но и лучше. Восприятие помогает оценивать всё с разных сторон. Я всегда стараюсь быть позитивным даже в таких ситуациях», – написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

В новом сезоне Рис отметился одним голом и результативной передачей в чемпионате Англии. Столько же защитник записал на свой счёт в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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