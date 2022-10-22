Тен Хаг против продажи Роналду зимой

Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» и после зимнего трансферного окна.

По информации издания Goal, наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выступил против продажи португальской легенды в предстоящее окно переходов. Ранее нидерландский тренер отстранил Криштиану от тренировок с основным составом, а также от заявки команды на предстоящий матч Английской премьер-лиги против «Челси».

Напомним, что контракт Роналду с «МЮ» истекает следующим летом. По слухам, руководство «красных дьяволов» не будет настаивать на продлении соглашения, допуская бесплатный уход португальца.

