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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг против продажи Роналду зимой

22 Октября 2022 • 18:27 Комментировать (1)
Челси
0:0
Манчестер Юнайтед
1 2.18 X 3.55 2 3.55
1-й тайм

Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» и после зимнего трансферного окна.

По информации издания Goal, наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг выступил против продажи португальской легенды в предстоящее окно переходов. Ранее нидерландский тренер отстранил Криштиану от тренировок с основным составом, а также от заявки команды на предстоящий матч Английской премьер-лиги против «Челси».

Напомним, что контракт Роналду с «МЮ» истекает следующим летом. По слухам, руководство «красных дьяволов» не будет настаивать на продлении соглашения, допуская бесплатный уход португальца.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 19:25
А что он скажет : Я за, но его никто не берёт?... А-ха-ха-ха...
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