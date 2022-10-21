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Экс-игрок сборной Франции: «Роналду надоел всем в «МЮ»

21 Октября 2022 • 22:40 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.50 2 3.55
Через 19 ч. 37 мин.

Чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети раскритиковал поведение Криштиану Роналду.

В недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» португалец отказался выйти на замену, решив вместо этого покинуть скамейку запасных и отправиться восвояси, за что позднее был наказан временным отстранением от тренировок с первой командой.

«Поведение Роналду надоело всем в «Манчестер Юнайтед» – болельщикам, товарищам по команде. Очевидно, что никто не хочет, чтобы из-за него подрывалась атмосфера в раздевалке, потому что это негативно влияет на все аспекты. Роналду провёл исключительную карьеру, но порой он безумно эгоистичен. Он уже не тот игрок, каким был раньше, но его эго слишком велико, чтобы это признать», – цитирует RMC Эммануэля Пети.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эммануэль Пети
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 22:50
Петя, ты прав...
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