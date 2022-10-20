Варан: «Наслаждаюсь игрой в паре с Мартинесом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что наслаждается игрой в связке с Лисандро Мартинесом. Напомним, оба футболиста вчера помогли «красным дьяволам» добыть сухую победу 2:0 на «Олд Траффорд» над лондонским «Тоттенхэмом».

«Я наслаждаюсь игрой в паре с Лисандро Мартинесом. Он очень хороший парень и отличный игрок», – цитирует слова француза официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Мартинес перебрался в стан «красных дьяволов» этим летом из амстердамского «Аякса». В этом клубе аргентинец ранее играл под руководством Эрика тен Хага на протяжение нескольких лет.