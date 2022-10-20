Фердинанд: «Возможно, Роналду просто берегли к матчу с «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал свой вариант, почему Криштиану Роналду остался неиспользованной заменой во вчерашнем матче «красных дьяволов» против «Тоттенхэма».

«Я допускаю, что Криштиану решили поберечь к матчу с «Челси», который состоится на выходных. Это единственная логичная причина, которую я вижу. Я думаю, Роналду в любом случае находится в ярости», – цитирует Фердинанда Five UK.

Вчера Криштиану Роналду покинул «Олд Траффорд» не дождавшись финального свистка в матче с «Тоттенхэмом». Из-за этого в стане «красных дьяволов» разгорелся очередной скандал.

Контракт «Роналду» с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.