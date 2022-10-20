Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Возможно, Роналду просто берегли к матчу с «Челси»

20 Октября 2022 • 14:59 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.07 X 3.55 2 3.50
22.10 19:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал свой вариант, почему Криштиану Роналду остался неиспользованной заменой во вчерашнем матче «красных дьяволов» против «Тоттенхэма».

«Я допускаю, что Криштиану решили поберечь к матчу с «Челси», который состоится на выходных. Это единственная логичная причина, которую я вижу. Я думаю, Роналду в любом случае находится в ярости», – цитирует Фердинанда Five UK.

Вчера Криштиану Роналду покинул «Олд Траффорд» не дождавшись финального свистка в матче с «Тоттенхэмом». Из-за этого в стане «красных дьяволов» разгорелся очередной скандал.

Контракт «Роналду» с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.22 в 21:30
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.40 2.70
Видео
20.10.22 в 22:15
Лестер Лестер
Лидс Лидс
2.08 3.65 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
15:34 · Англия. Чемпионшип
​Боксёр Тайсон Фьюри может купить футбольный клуб в Англии
15:31 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Наслаждаюсь игрой в паре с Мартинесом»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отправил скаутов для более подробного анализа Хвичи
15:21 · Англия. Премьер-лига
Поттер объяснил, почему Чилуэлла не было в заявке на матч с «Бентфордом»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Мы перекрыли связь между Соном и Кейном»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Если в «Ливерпуле» и будет кто-то забивать столько же, сколько Салах, то это Нуньес»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб нацелился на молодого нападающего «Челси»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Возможно, Роналду просто берегли к матчу с «Челси»
14:54 · Англия. Премьер-лига
За Лаймера в конце сезона будут бороться три топ-клуба
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бил отказал «Вулверхэмптону» и решил остаться в «КПР»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Конте — после поражения от «Манчестер Юнайтед»: «Мы были напуганы»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес: «Я переживаю мечту, находясь в одном из лучших клубов мира»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган рассказал о характере Холанна
13:51 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Если тен Хаг не видит Роналду игроком основы, он должен освободить его от контракта» 3
13:37 · Англия. Премьер-лига
Велтман: «У Холанна есть всё, хотя это нетипично для его физических данных»
Все новости
Рекомендуем