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Инсайдер: «Роналду всё ближе к расторжению контракта с «МЮ»

20 Октября 2022 • 23:48 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.50 2 3.50
22.10 19:30

Португальский инсайдер заявил, что Криштиану Роналду может добиться ухода из «Манчестер Юнайтед» путём расторжения контракта.

Слухи о прекращении сотрудничества «красных дьяволов» с португальским форвардом вновь появились в прессе после скандала, разгоревшегося из-за досрочного ухода Роналду со скамейки запасных в матче против «Тоттенхэма». По информации инсайдера Педру Алмейды, 37-летний игрок всё ближе к досрочному расторжению контракта с «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. Стороны могут сойтись на бесплатном разрыве договора по просьбе Эрика тен Хага, более не желающего удерживать звезду в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 00:01
Домой, говорите, вернулся... Ну-ну.. Во всём виноваты, как всегда, овцы... А-ха-ха-ха..👍👍..
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