Инсайдер: «Роналду всё ближе к расторжению контракта с «МЮ»

Португальский инсайдер заявил, что Криштиану Роналду может добиться ухода из «Манчестер Юнайтед» путём расторжения контракта.

Слухи о прекращении сотрудничества «красных дьяволов» с португальским форвардом вновь появились в прессе после скандала, разгоревшегося из-за досрочного ухода Роналду со скамейки запасных в матче против «Тоттенхэма». По информации инсайдера Педру Алмейды, 37-летний игрок всё ближе к досрочному расторжению контракта с «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. Стороны могут сойтись на бесплатном разрыве договора по просьбе Эрика тен Хага, более не желающего удерживать звезду в клубе.