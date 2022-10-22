Поттер: «Чалоба впечатлил меня с первого же дня»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что защитник Трево Чалоба впечатлил его с первого же дня пребывания в лондонском клубе. Напомним, англичанин возглавил «синих» в начале сентября, сменив на своём посту Томаса Тухеля.

«Чалоба впечатлил меня с первого же дня пребывания в клубе. У него впечатляющий характер, он постоянно сконцентрирован на футболе. Он хочет играть и побеждать с «Челси». У нас были некоторые проблемы, но мы нашли решения. Трево выступает на очень достойном уровне», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Чалоба дебютировал за «Челси» ещё под руководством Томаса Духея, забив гол в первом матче в АПЛ в ворота «Кристал Пэлас».