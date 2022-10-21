Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» присмотрел защитника в Бундеслиге

21 Октября 2022 • 20:37 Комментировать
Байер Л
...
Вольфсбург
1 1.70 X 4.20 2 4.50
Через 18 ч. 47 мин.

Правый защитник «Байера» Джереми Фримпонг интересен «Манчестер Юнайтед».

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уже в январе планирует усилить правый край обороны качественным футболистом, и 21-летний голландец – один из первых в списке клуба, докладывает журналист Флориан Плеттенберг.

Трансферная стоимость Джереми Фримпонга оценивается экспертами портала Transfermarkt в 25 млн евро. В нынешнем сезоне латераль отыграл 14 матчей за коллектив из Леверкузена, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джереми Фримпонг Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л ВОЛЬФСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
9.00 6.00 1.31
Видео
22.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
1.27 6.40 11.00
Видео
22.10.22 в 17:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.33 3.45 3.10
Видео
22.10.22 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 3.85 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
21:37 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал увольнение Джеррарда из «Астон Виллы»
21:30 · Англия. Премьер-лига
Конте обеспокоен состоянием Кулушевски: «Это может стоить нам очков»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Не верил, что «Челси» выиграет Лигу чемпионов в 2021 году»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присмотрел защитника в Бундеслиге
20:08 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определились с заменой Роналду слухи
19:59 · Англия. Премьер-лига
Отступные за Холанна с 2024 года составят 200 миллионов евро
19:51 · Англия. Премьер-лига
​Холанн будет стоить миллиард – агент игрока 2
19:20 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» продлил контракт с защитником
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Заха воздерживается от переговоров с «Кристал Пэлас» слухи
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Де Дзерби окажет огромное влияние на Англию»
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» связался с агентами де Йонга 1
18:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Зинченко очень близок к возвращению»
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гранат: Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Одно преимущество раз в семь лет – не проблема»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса
Все новости
Рекомендуем