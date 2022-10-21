«Манчестер Юнайтед» присмотрел защитника в Бундеслиге

Правый защитник «Байера» Джереми Фримпонг интересен «Манчестер Юнайтед».

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уже в январе планирует усилить правый край обороны качественным футболистом, и 21-летний голландец – один из первых в списке клуба, докладывает журналист Флориан Плеттенберг.

Трансферная стоимость Джереми Фримпонга оценивается экспертами портала Transfermarkt в 25 млн евро. В нынешнем сезоне латераль отыграл 14 матчей за коллектив из Леверкузена, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2025 года.