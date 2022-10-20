За Лаймера в конце сезона будут бороться три топ-клуба

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер следующим летом может оказаться в одном из трёх европейских топ-клубов. По информации от журналиста Кристиана Фалька, в услугах австрийца заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Все эти клубы будут не прочь подписать полузащитника следующим летом на правах свободного агента. Ранее Лаймер уже решил, что не будет продлевать свой контракт с «РБ Лейпцигом».

Этим летом «Ливерпуль» и «Бавария» уже предпринимали попытки заполучить Лаймера, но высокие финансовые требования «РБ Лейпцига» заставили их подождать ещё один год, пока футболист не станет доступен бесплатно.