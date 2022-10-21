Канчельскис — о поступке Роналду: «Это неуважение к тренеру и команде»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о переводе нападающего манкунианцев Криштиану Роналду в молодёжную команду.

Напомним, по ходу матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец самовольно покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка. Помимо перевода в молодёжную команду, клуб также оштрафовал футболиста на 887 тысяч евро.

Канчельскис осудил поступок Роналду, отметив, что перевод в молодёжку — сильный удар по имиджу звёздного игрока.

«Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодёжку клуба для Роналду уже наказание. Всё-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции. Думаю, что это сильный удар по его имиджу», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе «красных дьяволов» 12 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.