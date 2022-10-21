Тен Хаг – о Поттере: «Мы успели узнать друг друга лучше в первом туре АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил о своём дебютном матче в Английской премьер-лиге, в котором его команда уступила «Брайтону» 1:2. Тогда «чаек» возглавлял Грэм Поттер, который в начале сентября получил работу в лондонском «Челси».

«Мы успели узнать друг друга получше в первом туре. Теперь я знаю о нём больше, а также он обо мне. Я не думаю, что это будет дуэль двух тренеров», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, завтра «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть на выезде против «Челси» в чемпионате Англии. В случае победы манкунианцы поднимутся на четвёртую строчку в Премьер-лиге.