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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг – о Поттере: «Мы успели узнать друг друга лучше в первом туре АПЛ»

21 Октября 2022 • 14:37 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил о своём дебютном матче в Английской премьер-лиге, в котором его команда уступила «Брайтону» 1:2. Тогда «чаек» возглавлял Грэм Поттер, который в начале сентября получил работу в лондонском «Челси».

«Мы успели узнать друг друга получше в первом туре. Теперь я знаю о нём больше, а также он обо мне. Я не думаю, что это будет дуэль двух тренеров», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, завтра «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть на выезде против «Челси» в чемпионате Англии. В случае победы манкунианцы поднимутся на четвёртую строчку в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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